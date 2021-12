Vídeo: Camelo escapa de presépio vivo nos Estados Unidos e viraliza na internet

Os moradores de Kansas City, nos Estados Unidos, foram surpreendidos neste fim de semana pela presença de um camelo nas ruas da cidade. Acontece que o animal escapou de um presépio vivo, invadiu uma rodovia, um campo de golfe e bairros residênciais durante sua empreitada. O vídeo do "passeio" do dromedário viralizou nas redes sociais.

Niguém ficou ferido na ação, mas as autoridades locais demoraram várias horas para conseguir recuperar o animal. Ele fazia parte de um presépio em formato de "drive-thru" que contava a história do nascimento de Jesus para motoristas. Esse tipo de evento faz parte da tradição dos Estados Unidos nesta época do ano.

Segundo informações da guarda ambiental, nem o camelo nem pedestres ficaram feridos. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o animal galopando ao lado de carros em uma via movimentada. Depois de ser resgatado, ele foi devolvido ao local onde estava acontecendo a exposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vídeo: