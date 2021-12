Bar no interior de SP viraliza após colocar lista de caloteiros na porta

Um bar na zona norte de Sorocaba, em São Paulo, viralizou na última semana nas redes sociais após o dono do estabelecimento pendurar uma placa na entrada com uma lista dos “caloteiros premiados de 2021”.

Em novembro deste ano, o proprietário pôs um aviso na entrada indicando que, no dia 10 de dezembro, seria divulgada a lista dos “caloteiros 2021” na grade do bar. Conforme prometido, a lista foi divulgada ganhando a atenção dos que passavam por ali.

Ao portal de notícias G1, o estudante Nicolas Pereira Pedroso contou que foi comprar um refrigerante no estabelecimento, a “Adega do Márcio”, quando viu a placa indicando que seria divulgada uma lista. O jovem comenta que achou engraçada a situação e resolveu fotografar e publicar em uma página no Facebook.

Alguns dias depois, outras páginas começaram a compartilhar a imagem registrada pelo jovem, até que a lista das pessoas que estavam em débito foi divulgada, conforme avisado, no 10 de dezembro, trazendo uma continuação para a história.

"Meu avô sempre frequenta esse bar, é um amigo nosso. O dono adorou a ideia [de compartilhar nas redes sociais] porque pagaram ele depois da postagem. O pessoal ficou com medo", revelou Nicolas ao G1.

