Camelos são desclassificados de concurso de beleza na Arábia Saudita por uso de botox

Cerca de 43 camelos foram desclassificados no Festival de Camelos Rei Abdulaziz por uso de botox e realização de outras intervenções estéticas. As informações foram divulgadas nessa quarta-feira, 8, pelas autoridades da Arábia Saudita.

O evento, que começou no início deste mês, convoca os criadores dos mais belos camelos a competir por cerca de R$ 370 milhões. Os jurados avaliam os animais segundo o formato das cabeças, pescoços, corcovas, roupas e postura. Procedimentos estéticos são proibidos, no entanto, não é a primeira vez que a espécie de "doping" é registrada neste concurso.

Segundo informações da agência oficial de notícias do país, SPA, esse é o maior caso de detecção de irregularidades em toda a história do evento. As autoridades descobriram que mais de 10 tratadores injetaram botox, retocaram os lábios e narizes dos camelos, além de hormônios para os músculos dos animais crescerem.

Com isso, a organização do evento divulgou que está fazendo "grandes esforços para combater todas as formas de manipulação utilizadas por alguns participantes para embelezar o camelo". O concurso integra uma das grandes celebrações do país que tem, ainda, corrida de camelos, quermesse e demais ações festivas.

O momento, segundo os organizadores, também busca preservar o papel do animal nas tradições do país e estimular a indústria multimilionária de camelos.



