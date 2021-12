Gêmeas dividem o mesmo noivo e desejam engravidar dele ao mesmo tempo

Além de se considerarem como exatamente iguais, as irmãs realizam tudo juntas, inclusive as relações sexuais

As gêmeas australianas Anna e Lucy DeCinque, 35, que se intitulam como "as mais idênticas do mundo", chamaram a atenção das redes sociais por compartilharem o mesmo noivo e por desejar engravidar do companheiro ao mesmo tempo.

Além de se considerarem como exatamente iguais, as irmãs também julgam ser inseparáveis. Elas comem, dormem, tomam banho, malham, fazem compras e até realizam relações sexuais juntas.

As irmãs vivem em Perth, na Austrália, e expuseram o seu relacionamento de 10 anos com o eletricista Ben Byrne, 37, em um reality show do canal TLC, "Irmãs ao Extremo".

Durante o episódio, elas mostram que medem a temperatura corporal diariamente para saber quando estão ovulando e notaram que ambas são férteis na mesma época do mês.

Segundo elas, o convívio é tranquilo e não existe disputa entre às duas no relacionamento. “Nunca sentimos ciúmes porque sabemos que ele nos ama da mesma forma”, afirmou uma das gêmeas.

Mas a similaridade das duas não é só graças a genética. As gêmeas gastaram em média R$ 2 milhões para possuir "a mesma face", e controlam tanto a alimentação como os exercícios para comerem a mesma quantidade de calorias e praticarem o mesmo tempo de atividade física.



