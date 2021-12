Mulher compra 'mini porca' em SP e animal chega a 250 kg

Após conhecer a mini porca de estimação de uma amiga, a paulistana Rosângela Martins dos Santos se encantou e decidiu que esse também seria o seu animalzinho. A mulher comprou o 'bichinho' acreditando que seria pequeno e pesaria algo em torno de 30 quilos, mas sua porquinha Lilica cresceu e chegou aos 1,60 metro pesando 250kg e se alimentando com 5kg de comida por dia. Caso aconteceu em Peruíbe, litoral sul de São Paulo.

“Quando eu vi, eu fiquei louca, falei ‘ah que coisinha linda’, perguntei onde ela [sua amiga] arrumou. Ela disse que era daquelas porquinhas que não crescem, um cara amigo dela que vendeu. Aí eu fui lá no cara que estava vendendo e perguntei: ‘você tem certeza que ela vai ficar pequenininha?’ Aí ele falou ‘vai sim’. Então eu achei que não cresceria”, contou Rosângela ao portal Metropoles.

Conforme Lilica foi crescendo, Rosângela relatou que a 'mini porca' de sua amiga também cresceu e que ela iria vender o animal chamado de 'Baby', mas optou por continuar com sua Lilica, pois já havia desenvolvido amor e não saberia o que poderiam fazer com a porca. Além disso, uma proposta de R$ 1.500 foi oferecida pela venda do animal, mas Rosângela recusou afirmando que sua 'porquinha não estava à venda, quem quiser comer, vai no frigorífico'.

Apesar do tamanho, Lilica continua sendo criada como um animal de estimação: passeia na rua, gosta de comer frutas e legumes, aprendeu a fazer as necessidades em locais específicos e dorme no mesmo quarto que sua dona. “A Lilica aprendeu a abrir geladeira, quebrou todos os vidros da minha geladeira para procurar a xepa dela. Quando ela vai lá e escuta o barulho do alarme da geladeira, ela sai correndo. Ela é muito esperta, mas se invocar que não vai entrar em casa, você pode matar ela, ela empaca e não entra”, finaliza Rosângela.

