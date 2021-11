Round 6 da vida real: valendo R$ 2,5 milhões, youtuber recria competição

A versão reproduzida na vida real conta com jogos como "batatinha 1,2,3" e "cabo de guerra", além de cenários e itens idênticos aos da produção - mas sem as mortes da série; o premio equivale a cerca de R$ 2,5 milhões

Um YouTuber norte-americano conhecido como 'MrBeast' criou uma versão real da competição da série Round 6 - com exceção das mortes, mas realizada com jogos como 'batatinha 1,2,3' e 'cabo de guerra', além de contar com o mesmo número de jogadores da produção da Netflix: 456. Os competidores disputam o prêmio de US$ 456 mil (equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões). A notícia foi divulgada pelo site NME.

Além disso, assim como na série, os jogadores da recriação do Round 6 contam com as beliches e uma refeição com bife antes do jogo final. A única alteração feita na recriação dos jogos foi a competição final, que não contou com o 'jogo do Polvo', mas com a brincadeira clássica 'Dança das Cadeiras', realizada até restar o grande campeão.

Não bastando o grande prêmio em dinheiro, os cenários da série de maior sucesso Netflix também foram retratados de maneira fiel: do playground coberto à plataforma do cabo de guerra. De acordo com o Screen Rant, os gastos para a reprodução dos jogos de Round 6 chegaram a US$2 milhões (cerca de R$ 11 milhões). Confira abaixo o vídeo do Round 6 'da vida real' ou clique aqui:

Com informações da revista Rolling Stone

