Alpinista perdido em montanha ignora ligações de resgate por serem de número desconhecido

Um alpinista dado como desaparecido ao escalar o pico mais alto no Colorado, nos Estados Unidos, ignorou as ligações da equipe de Busca e Resgate de Lake County por não reconhecer o número que aparecia na tela do seu celular.



Segundo informações divulgadas pelo jornal New York Post, o homem, que não teve seu nome revelado, desapareceu no dia 18 de outubro, no Monte Elbert, e começou a ser procurado logo na manhã seguinte após colegas do alpinista acionarem o socorro.

Depois de vasculhar a região, a equipe de resgate decidiu tentar o contato com o esportista através de ligações, que não foram atendidas pelo alpinista por não reconhecer o número.

Após mais uma noite procurando o caminho de volta, o alpinista conseguiu retornar à trilha. Cerca de 24 horas depois, o grupo de oito socorristas encontrou o homem, que aparentemente estava muito tranquilo com a situação, e as buscas foram encerradas.

Nas redes sociais, a equipe de Lake County informou sobre o caso e fez um apelo: "Se você está atrasado em seu itinerário e começar a receber ligações de um número desconhecido, por favor, atenda ao telefone; pode ser uma equipe de busca tentando confirmar que você está seguro”.

