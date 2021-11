Com 4 milhões de seguidores, padre Patrick diz que recebe nudes e propostas de casamento

Conhecido nas redes sociais por seu humor, o padre Patrick Fernandes já conquistou 4 milhões de seguidores no Instagram. Durante sua participação no podcast “Inteligência Ltda”, o religioso confessou que recebe diversas mensagens inusitadas dos fãs, desde pedido de casamento até nudes.

“Tem gente que nem convida para comer uma pizza e já manda nudes”, brinca o sacerdote de 34 anos.

O religioso conta que hoje tem uma equipe nos bastidores das suas redes sociais, que se transformou em um trabalho. “Tem toda uma equipe por trás do meu Instagram. Então, não sou apenas eu que estou vendo nudes, não. Tem umas dez pessoas”, expôs.

Patrick Fernandes é o clérigo de Parauapebas, no Pará, onde conduz as missas da Paróquia São Sebastião. Além do trabalho eclesiástico, o padre aposta em conteúdos em outras redes sociais que vão de conselhos a viagens. No Youtube, seu canal tem mais de 70 mil seguidores.

Semanalmente, o padre abre uma caixa de perguntas no Instagram Stories. Nas respostas, Patrick recebe pedidos, dúvidas amorosas, relatos de traições e conselhos matrimoniais. Os melhores vídeos também são compartilhados no TikTok, onde o padre soma mais de 1.8 milhões de seguidores.

