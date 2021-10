Halloween: veja curiosidades sobre a data comemorativa

O Dia das Bruxas é comemorado no dia 31 de outubro no Brasil. Internacionalmente conhecida como Halloween, confira as principais curiosidades da data: como surgiu, o uso das abóboras e mais

Tradicionalmente comemorado nos Estados Unidos, o Halloween (Dia das Bruxas, no Brasil) é celebrado no dia 31 de outubro em comemoração ao Samhain: festival de origem celta que marca o fim da temporada de colheita, no qual acredita-se que a fronteira entre o mundo espiritual e o físico fica mais tênue. Assim, os espíritos caminham sobre a Terra. A data é marcada por diversas curiosidades que a tornam ainda mais interessante.

Halloween: o que significa?

A palavra Halloween é uma abreviação para “All Hallows’ Eve”, cujo significado é atrelado ao espiritual, sendo traduzido como “noite de todos os santos”.

Halloween: por que usam abóboras?

Tendo surgido a partir da lenda irlandesa do Jack O’Lantern, as abóboras decoradas se tornaram símbolos da data. Jack era um homem alcoólatra que vivia importunando as pessoas. Certa vez, no dia 31 de outubro, ele teria bebido até morrer, indo direto ao encontro com o diabo e, ao chegar lá, ele consegue enganá-lo e ganha a chance de viver por mais três anos.

Fadado a vagar maltrapilho por aí, Jack esculpiu um nabo e colocou uma vela lá dentro. Desde então, todos os anos, no Halloween, ele regressa ao mundo dos vivos para seguir os importunando. Porém, quem tiver uma abóbora em seu quintal passará livre de qualquer incômodo da figura.

Halloween: Bruxa da meia-noite

Na noite de Halloween, muitas histórias de terror são propagadas e uma delas é bem popular entre as crianças. Reza a lenda que quem usar roupas do avesso e andar de trás para frente verá uma bruxa de verdade à meia-noite.

Halloween: as fantasias

Segundo crenças antigas, usar fantasias na Noite das Bruxas pode te ajudar a se proteger dos maus espíritos. Máscaras, maquiagem e até roupas diferentes podem enganar as almas que passeiam pelo mundo durante a data, fazendo com que elas acreditem que você é uma delas.

Halloween: doces ou travessuras?

Batendo de porta em porta na festa, as crianças pedem por doces ou travessuras (no caso das guloseimas não serem entregues). Esse costume, bem como a origem, é dos povos de religiões celtas. Após o período das colheitas, eles pediam às crianças que colhessem provisões em nome da Deusa Muck Olla. Aos não contribuintes, os espíritos brincalhões eram permitidos a aprontar travessuras.



