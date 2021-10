Homem que usou carro de som para anunciar procura por namorada diz que celular "travou" com tantas respostas

17:38 | Out. 25, 2021

"Agora, com certeza, eu desencalho", brincou o pedreiro natural do Maranhão

Após divulgar sua procura por namorada em um carro de som, Cleomar de Jesus Abreu, de 34 anos, revela que já está colhendo os frutos.

O pedreiro contou que recebeu diversas mensagens após o vídeo de sua mensagem viralizar nas redes sociais. O carro rodou por 20 minutos nas ruas de Chapecó, em Santa Catarina, na última quarta-feira, 25. Assista:

O pedreiro admitiu ao portal SCC 10 que não tinha tantas expectativas, mas que recebeu inúmeras mensagens. “O telefone acabou travando que nem consegui responder a ninguém”, garantiu. Cleomar ainda brinca que não sabe se “vai dar conta de responder todas”.

Conhecido como “Maranhão”, Cleomar anunciou que era “trabalhador, romântico, determinado, respeitador, sensível e honesto". Na mensagem gravada e divulgada pelo radialista Dema Alberto, ainda é falado que Cleomar gosta de realizar "todas as tarefas domésticas".

Além de apontar diversas qualidades de Cleomar, a gravação também divulgou o contato do pedreiro. O homem demonstra que tem esperança de encontrar seu novo amor entre as mensagens. “Agora, com certeza, eu desencalho”, assegura.

