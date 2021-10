Homem contrata carro de som para anunciar que está à procura de namorada; veja o vídeo

O pedreiro Cleomar de Jesus Abreu, de 34 anos, está em busca de um relacionamento sério. Para encontrar o novo amor, ele resolveu divulgar suas pretensões em um carro de som com uma mensagem gravada na última quarta-feira, 20, em Chapecó, Santa Catarina.

"Ele quer conhecer uma mulher para um relacionamento sério, construir uma família e ser feliz. Ele é trabalhador, romântico, determinado, respeitador, sensível e honesto", dizia a gravação.



Segundo o portal G1, Cleomar contou com a ajuda do radialista Dema Alberto para buscar uma amada. Dema era o dono da voz da mensagem e do carro que veiculou o anúncio que viralizou nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Universo foi criado em laboratório por ETs, diz professor de Havard

Rainha Elizabeth tem túnel secreto que liga palácio ao seu bar preferido em Londres

Mãe de oito filhos anuncia gravidez de gêmeos e faz sucesso nas redes

"Ele me disse que havia vindo do Maranhão para Chapecó há um tempo e que se sentia sozinho. Perguntou se eu daria uma força pra ele conseguir uma namorada”, explica o radialista.

Dema disse que ajudaria o pedreiro com uma divulgação durante o programa romântico, mas Cleomar insistiu para que a mensagem fosse veiculada em um carro de som.

“Eu montei um texto, coloquei um fundo musical e mostrei pra ele. E ele aprovou”, lembra. A gravação tocou por cerca de 20 minutos no próprio carro do radialista. Assista ao vídeo:

Homem contrata carro de som para anunciar que está à procura de namorada: https://t.co/LIY20e8n6n pic.twitter.com/xzTrTZzm0e — O POVO (@opovo) October 24, 2021

Cleomar trabalha em uma obra perto da sua casa do radialista, que só ajudou na procura por uma companheira por confiar no caráter do amigo. "É uma pessoa que conheço, uma pessoa do bem. Por isso fiz isso”, garante Dema.

O radialista afirma que que não é comum esse tipo de gravação ser veiculada na cidade, mas a iniciativa pode ter dado frutos: Cleomar teve retorno de mulheres interessadas após a mensagem viralizar nas redes sociais.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags