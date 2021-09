Filha de Antonio Banderas quer tirar sobrenome da mãe, diz site; entenda

Stella del Carmen Banderas Griffith, de 25 anos, filha de Melanie Griffith e Antonio Banderas, entrou com uma petição de mudança de nome em Los Angeles, no Estados Unidos. Segundo a revista People, a modelo e empresária quer retirar Griffith do seu sobrenome.

O desejo de Stella não teria ligação com sua relação com a mãe. "Gostaria de diminuir o nome, ficando apenas Stella del Carmen Banderas. Além disso, eu normalmente não uso Griffith quando me refiro a mim mesma ou em documentos. Então, abandonar o nome corresponderia ao meu uso regular", justificou a filha de Antonio Banderas em documentos judiciais obtidos pela revista.

Atualmente, a modelo reside na Espanha e é sócia de uma marca de produtos de beleza. Stella é irmã da atriz Dakota Johnson, atriz do filme 50 tons de cinza, e de Alexander Bauer por parte de mãe. A relação de Antonio Banderas e Melanie começou em 1996 e durou até 2015.

