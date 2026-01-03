Lua hoje (03/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos neste sábado, dia 3 de janeiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Alex Andrews

A "Lua Lobo", primeira Lua Cheia e superlua do ano, brilha no céu desta sexta-feira, 3. Descubra o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 10 de janeiro, quando terá início a Lua Minguante às 12h48min. Confira os detalhes:

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 3 de janeiro de 2026, marca o primeiro dia de Lua Cheia do ciclo. A fase termina dia 10/01/2026, quando a Lua Minguante surge no céu. Nessa fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado totalmente. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.

a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial. Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.

uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões. Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.

a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos. Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos. Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.