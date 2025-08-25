Egito revela vestígios de cidade submersa com mais de 2.000 anos

Mergulhadores observam um guindaste retirar um artefato das águas da baía de Abu Qir, em Alexandria, em 21 de agosto de 2025, como parte de um evento organizado pelo Ministério do Turismo e Antiguidades para recuperar antiguidades submersas / Crédito: Khaled Desouki / AFP

O Egito apresentou, na quinta-feira, 21, vestígios de uma cidade submersa em frente à costa de Alexandria, que incluem edifícios, tumbas, tanques para peixes e um cais, todos com mais de 2.000 anos de antiguidade. Segundo as autoridades, o sítio, localizado na baía de Abu Qir, pode corresponder a uma extensão da antiga cidade de Canopo, importante centro da dinastia ptolemaica — que governou o Egito por quase três séculos — e, posteriormente, do Império Romano, que permaneceu ali por aproximadamente 600 anos.

As descobertas incluem edifícios de pedra calcária que teriam servido como locais de culto, casas ou estruturas comerciais e artesanais. Também foram identificados depósitos e tanques escavados na rocha, destinados tanto à aquicultura quanto ao armazenamento de água para consumo doméstico.