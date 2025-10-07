O trabalho sobre computadores quânticos que deu Prêmio Nobel de Física a pesquisadores

Getty Images O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido ao britânico John Clarke, ao francês Michel H. Devoret e ao americano John M. Martinis por seu trabalho em mecânica quântica que está abrindo caminho para uma nova geração de computadores muito poderosos. O anúncio foi feito pela Academia Real de Ciências da Suécia nesta terça-feira (7/10) em uma entrevista coletiva em Estocolmo, Suécia.

"Não há tecnologia avançada usada hoje que não dependa da mecânica quântica, incluindo telefones celulares, câmeras... e cabos de fibra óptica", disse o comitê do Nobel. "Para dizer o mínimo, foi uma surpresa na minha vida", disse o professor John Clarke, que nasceu em Cambridge, no Reino Unido, e agora trabalha na Universidade da Califórnia em Berkeley. O que torna a mecânica quântica e a relatividade geral incompatíveis - e por que cientistas não conseguem resolver contradição

A radical teoria pós-quântica, que tenta responder o que Einstein não conseguiu

O bizarro paradoxo quântico do 'tempo negativo' Michel H. Devoret nasceu em Paris, na França, e é professor na Universidade de Yale, enquanto John M. Martinis é professor na Universidade da Califórnia, na Santa Bárbara. Os três vencedores dividirão um prêmio em dinheiro de 11 milhões de coroas suecas (R$ 6,2 milhões).

O comitê do Nobel reconheceu o trabalho inovador realizado pelos três homens em uma série de experimentos na década de 1980 com circuitos elétricos. Nas palavras do comitê, o prêmio foi pela "descoberta do tunelamento macroscópico da mecânica quântica e da quantização de energia em um circuito elétrico". Mesmo para um campo frequentemente considerado denso, essa descoberta é desconcertante.

Getty Images Mas suas implicações foram profundas e abrangentes. Os dispositivos eletrônicos que a maioria de nós usa dependem dela, e as pesquisas estão sendo usadas para construir computadores extremamente poderosos. "Isso é algo que leva ao desenvolvimento do computador quântico. Muitas pessoas estão trabalhando na computação quântica, nossa descoberta é, em muitos aspectos, a base disso", disse Clarke em entrevista coletiva, momentos depois de saber que havia vencido. Ele pareceu perplexo com o fato de seu trabalho, concluído há 40 anos, ser digno do prêmio mais prestigioso da ciência.