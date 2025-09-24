9 banhos para atrair boas energias em cada fase da Lua / Crédito: EdiCase Astrologia

A Lua exerce forte influência sobre a Terra e sobre os seres humanos, afetando tanto as marés quanto emoções e energias. Cada uma de suas fases carrega uma vibração única, que pode ser aproveitada para renovação, crescimento, cura e reflexão. Ao se alinhar com esses ciclos naturais, os banhos energéticos tornam-se uma forma de intensificar a conexão com o poder lunar. Pensando nisso, abaixo, a taróloga Isabel Fogaça indica 9 banhos especiais para você aproveitar as energias de cada fase da Lua. Confira!

Lua minguante É um período de purificação e limpeza. Por isso, é necessário focar em coisas que queremos tirar da vida ou diminuir, como energias negativas, inveja, competição no trabalho, vibrações densas. 1. Banho de guiné Pegue três folhas de guiné, macere e coloque em um litro de água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar se possui alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene. 2. Banho de arruda Pegue um ramo de arruda, macere e coloque em um litro de água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene. Lua crescente É um momento de expansão das energias para o relacionamento e a performance no trabalho, favorecendo também o crescimento em diferentes áreas da vida.

1. Banho de açafrão para prosperidade e dinheiro Coloque uma pitada de açafrão em um litro de água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. 2. Banho de hibisco para amor e libido Pegue um punhado de hibisco e coloque em um litro de água em uma panela. Leve ao fogo e espere ferver. Aguarde amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene. Lua nova É o período ideal para atrair e conquistar coisas novas, especialmente no amor e no trabalho.

1. Banho de manjericão para conquistar um emprego Pegue sete folhas de manjericão, coloque em um litro de água e macere. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene. 2. Banho de rosa-vermelha para encontrar um novo amor Pegue todas as pétalas de uma rosa-vermelha, coloque em um litro de água e macere. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene. Lua cheia É um momento ideal para alcançar metas de vida e no trabalho, melhorar o amor e aumentar a sensualidade.

1. Banho de mel para amor Coloque uma colher de mel em um litro de água morna e misture para diluir. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. 2. Banho de açúcar para atração Coloque três colheres de açúcar em um litro de água morna e misture para diluir. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. 3. Banho de louro para ganhar dinheiro Coloque sete folhas de louro em um litro de água morna e macere. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene.