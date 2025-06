Fungo fantasma decompositor cria fenômeno de "floresta brilhante" na Austrália; conheça

A região de Illawarra, no sudeste da Austrália , poderia ser cenário de um novo filme da franquia Avatar , de James Cameron. Não que seres humanoides gigantes azuis vivam lá, mas sim pelo fato de a localidade ser lar de uma floresta que, literalmente, brilha no escuro .

O fungo fantasma, principal causador desse evento, foi observado pela primeira vez pelo naturalista britânico James Drummond, em 1841. Ele colocou o cogumelo sobre um jornal no escuro e percebeu ser possível ler perfeitamente as palavras ao redor do fungo.

Apesar de ser próxima a Sydney , a maior cidade australiana, a região de Illawarra não padece com a poluição luminosa , tornando o evento natural da "floresta brilhante" ainda mais chamativo. Aliado a isso, as chuvas constantes e a alta umidade favorecem o surgimento de fungos-fantasma , criaturas essenciais para o fenômeno.

O cogumelo tem um papel importante no ecossistema de Illawarra. É ele que auxilia na decomposição de árvores mortas ou que estão morrendo, sendo estes os locais de preferência do fungo fantasma para se desenvolver.

Além de fungos e vaga-lumes, na região do sudeste australiano também é palco do fenômeno chamado de " ondas azuis ". O espetáculo luminoso ocorre quando algas unicelulares são perturbadas por ondas, barcos ou nadadores, emitindo assim uma forte luz azul , iluminando ao redor.

Estes vaga-lumes são típicos da Austrália e da Nova Zelândia. Eles se agrupam em colônias nas copas das árvores, formando um verdadeiro espetáculo de luzes no alto, como se fossem estrelas em uma noite sem nuvens no céu.

Visitantes devem obedecer regras específicas para visitar a floresta de Illawarra

Na franquia Avatar, a destruição do meio ambiente norteia os planos dos antagonistas dos filmes. Comunidades inteiras do povo Na'Vi (alienígenas habitantes do planeta Pandora de Avatar) são devastadas para que colonizadores terráqueos explorem os recursos naturais do planeta.

Em Illawarra, na Austrália, a maior ameaça à floresta brilhante é também a ação humana. Visitantes são bem-vindos e livres para vislumbrar todo o espetáculos de luzes e cores naturais. Mas existe uma regra principal, e permeia toda a visita: olhe sem tocar.

A bioluminescência ocorre para atrair a atenção de insetos e árvores, que auxiliam na proliferação de esporos destes fungos Crédito: Reprodução/Instagram davefinlaydigital

À BBC, o fotógrafo australiano David Finlay conta que o uso de flashes, respirações fortes e toques humanos podem perturbar o equilíbrio desse ambiente e até mesmo matar espécies de fungos.

Finlay, que organiza excursões para observar o “festival de bioluminescência”, conta que é primordial manter o equilíbrio e o respeito ao ambiente. Ele ainda revela que não fala às pessoas sobre os locais “mais selvagens”, porque o excesso de visitas humanas poderia destruir esses espaços.