Cientistas estudam o desenvolvimento de lentes de contato para enxergar no escuro

Lentes de contato com nanotecnologia buscam permitir a uma pessoa a capacidade de enxergar no escuro — e até de olhos fechados, podendo revolucionar a visão humana

Lentes infravermelhas: efetividade e modo de uso



A promessa dessas lentes não está apenas no impacto tecnológico, mas também na praticidade. Diferentemente dos óculos de visão noturna — caros, pesados e dependentes de eletricidade —, as novas lentes são leves, flexíveis, não exigem fonte de energia e podem ser usadas como qualquer outra lente de contato convencional.

Segundo reportagem do The Guardian, os testes demonstraram que as lentes não somente funcionam no escuro, mas continuam a captar sinais mesmo quando o usuário fecha os olhos.

Isso ocorre porque a radiação infravermelha penetra as pálpebras com mais facilidade do que a luz visível, reduzindo interferências visuais e ampliando o campo de percepção em situações extremas.