"Tatuagens eletrônicas" podem detectar estresse mental e sobrecarga cerebral

/ Crédito: Divulgação/ Universidade do Texas

Pesquisadores da Universidade do Texas (EUA) desenvolveram uma espécie de tatuagem eletrônica que, aplicada no rosto, é capaz de monitorar a atividade cerebral em tempo real — e identificar quando o cérebro está sobrecarregado por estresse ou esforço mental excessivo.

A ideia é simples, mas poderosa. Ela permite que pessoas — especialmente aquelas em ambientes de trabalho altamente exigentes — possam receber alertas ao atingirem níveis perigosos de fadiga cognitiva.

Com potencial para revolucionar áreas como saúde ocupacional, segurança no trânsito e produtividade, o dispositivo já é considerado um marco promissor no campo da neurotecnologia.

Tatuagem eletrônica: como funciona?



O projeto é liderado pela professora Nanshu Lu, especialista em engenharia elétrica e computacional, e utiliza sensores ultrafinos que aderem à pele da testa, na região próxima à sobrancelha. Todos são descartáveis e podem ser retirados pelo usuário após a aplicação.

Nessa posição, eles conseguem captar sinais elétricos emitidos pelo cérebro — como as chamadas ondas alfa — que variam conforme o nível de atenção, relaxamento ou estresse do usuário.