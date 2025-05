Plantas "ouvem" abelhas e adoçam o néctar; entenda a audição vegetal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Chimpanzés selvagens são filmados usando 'primeiros socorros da floresta'; CONFIRA



Uma nova pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Turim, na Itália, revelou que flores como as boca-de-leão são capazes de detectar sons específicos, como o zumbido das asas de abelhas, e reagir a eles em tempo real.

Ao perceberem essas vibrações, as plantas aumentam tanto a quantidade quanto a concentração de açúcar no néctar, tornando-o mais atrativo para os polinizadores. A descoberta foi publicada em diversos veículos internacionais, como The Guardian.

Audição vegetal: detalhamento da descoberta



Segundo a reportagem do veículo britânico citado, a líder do estudo, a zoologista Francesca Barbero, e sua equipe simularam o som de abelhas voando perto das flores com alto-falantes. O resultado foi que, em menos de três minutos, as flores aumentaram a concentração de açúcar no néctar.