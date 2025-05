Cometa Halley causará chuva de meteoros durante o céu de maio; saiba mais

A chuva de meteoros Eta Aquaridas marca o calendário astronômico do mês de abril de 2025 / Crédito: Pexels/Samuel Devantier

Durante o mês de maio de 2025, diversos fenômenos da astronomia poderão ser observados no céu. O calendário inclui conjunções entre astros, um asteroide visível e uma chuva de meteoros. A chuva de meteoros Eta-Aquáridas é um acontecimento anual que ilumina os céus com trilhas luminosas. A chuva tem origem nos destroços do cometa Halley, sendo uma das mais esperadas do ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Astronomia em maio de 2025: CONFIRA o que ver no céu durante o mês O que são chuvas de meteoros? Os meteoros são rastros dos cometas, objetos feitos de gelo e poeira que surgiram a partir da formação do Sistema Solar. “Os cometas têm uma órbita ao redor do Sol que é muito mais demorada e alongada. Essas pedras de gelo ficam muito afastadas, na periferia do Sistema Solar”, conta Thiago Signorini Gonçalves, astrônomo e diretor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), à BBC Brasil. “As órbitas deles são alteradas de tal forma que eles são 'jogados' na direção do Sol. Mas daí o Sol funciona quase como um estilingue, que acelera os cometas de volta e os arremessa onde estavam anteriormente”, explica.