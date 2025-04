Nasa atualiza tamanho de asteroide com chances de colidir com a Terra em 2032 e monitora outros 7

Asteroide conhecido como YR4 faz parte do grupo de corpos celestes com riscos de colisão com Terra; Confira outros:

Asteroide com chance de colidir com a Terra? A Agência de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos ( Nasa ) monitora atualmente oito asteroides que apresentam algum risco — ainda que mínimo — de colisão com o planeta. Entre eles está o YR4 , que teve seu tamanho atualizado pela agência na última semana.

No entanto, novas medições realizadas com suporte do Telescópio Espacial James Webb estimam que o tamanho do asteroide seja algo de 53 a 67 metros, o equivalente a um prédio de dez andares. As informações foram atualizadas no último dia 2, em publicação no site da Nasa.

Monitorado pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, o YR4 agora tem mais chances de colidir com a Lua.

Os números divulgados pela última atualização da agência espacial calculam que as chances do YR4 colidir com a Terra são de 0,003%, enquanto há 1,7% dele colidir com a Lua.

Em janeiro deste ano, a Nasa divulgou que não há nenhum outro grande asteroide conhecido com probabilidade de impacto acima de 1%.