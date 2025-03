Corona Borealis: evento estelar que acontece a cada 80 anos volta em 2025

Esse sistema estelar binário, localizado a cerca de 3 mil anos-luz de distância, deve brilhar dramaticamente por um período curto, tornando-se visível a olho nu. Observadores do céu e cientistas aguardam ansiosamente esse espetáculo celeste, que promete ser um dos eventos astronômicos mais marcantes da década.

Os astrônomos preveem um evento espetacular no céu noturno em 2025: a explosão de nova da estrela T Coronae Borealis (T CrB), uma manifestação rara que ocorre aproximadamente a cada 80 anos. Inicialmente, o evento estava previsto para 2024, mas as estimativas foram ajustadas para 2025.

Coronae Borealis: quando observar?



De acordo com a revista Space, a constelação da Corona Boreal será visível no céu oriental cerca de três horas após o pôr do sol, em março de 2025.

Após quatro horas do anoitecer, a posição da estrela será ainda mais fácil de identificar. Se a nova ocorrer conforme o previsto, seu brilho crescerá rapidamente, atingindo uma magnitude semelhante à de Polaris, a Estrela do Norte, antes de desaparecer nos dias seguintes.