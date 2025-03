Relâmpago, raio e trovão: o que vem primeiro? É perigoso? Saiba tudo

No Ceará, o clima chuvoso se intensifica nos primeiros meses do ano. Nos últimos dias, foram registradas chuvas em mais de 160 cidades cearenses. Dentre essas, as que apresentaram os maiores índices pluviométricos, além do grande volume de água, tiveram incidência de trovões, raios e relâmpagos .

O trovão ocorre quando o ar ao redor do raio aquece tão rapidamente que se expande explosivamente, criando uma onda de choque que se transforma em um som estrondoso. A distância do raio influencia o som que será ouvido.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Brasil é um dos países com maior incidência de raios no mundo, com cerca de 77,8 milhões de descargas por ano.

Relâmpago, raio e trovão: perigos e como se proteger

O relâmpago é cinco vezes mais quente que a superfície do Sol. Dentro do estreito canal do relâmpago, a eletricidade aquece o ar a quase 55.000 graus Celsius. Isso causa uma rápida expansão do ar, produzindo a onda de choque atmosférica que ouvimos como trovão.

Caso atinja uma área aberta ou um corpo humano, pode ser fatal. Além disso, tais fenômenos podem se tornar catalisadores de incêndios florestais intensos.