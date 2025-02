Mulher salva cachorro de cair de prédio usando caixa de papelão; vídeo

Mulher salva cachorro de queda do último andar com caixa de papelão. O caso ocorreu em condomínio de Guarulhos e viralizou nas redes sociais; veja vídeo

Moradores de um condomínio em Guarulhos, na Grande São Paulo, registraram o momento em que uma mulher impediu a queda de um cachorro do último andar de um prédio, utilizando uma caixa de papelão. O episódio, que circula nas redes sociais, teria ocorrido no condomínio Santa Mônica, no bairro de Água Chata.

