Raio causa morte de 18 cabeças de gado no interior do Ceará; veja vídeo

Raio causa morte de 18 cabeças de gado em Lavras da Mangabeira, no Ceará / Crédito: Fábio Lima

Uma descarga elétrica atingiu 18 cabeças de gado no município de Lavras da Mangabeira, distante 440 km de Fortaleza, no Ceará. O caso ocorreu em uma fazenda pertencente ao vice-prefeito da cidade, Dr. Tavinho (PSB), na madrugada da última terça-feira, 7. Os animais não resistiram ao impacto da descarga. Um funcionário da fazenda, localizada no Sítio Karaíbas, registrou o momento em que as vacas estão caídas no perímetro. É estimado que o prejuízo causado pela morte dos animais seja de R$ 70 mil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É uma coisa muito séria, não dá pra mostrar tudo porque caiu uma longe da outra”, destaca o funcionário.

Raio causa morte de 18 cabeças de gado: veja vídeo A descarga elétrica ocorreu durante as chuvas que atingiram o município na madrugada da última terça-feira, 7. De acordo com o calendário de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Lavras da Mangabeira registrou 53.6 mm de chuvas. Conforme levantamento feito pela Enel, cerca de 275 mil raios foram registrados no Ceará ao longo do ano de 2024. A apuração foi realizada por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta, que acompanha, entre outras ocorrências, descargas atmosféricas no Estado. As cidades mais atingidas no ano passado foram:

Granja (9.456)



Santa Quitéria (9.167)



Aurora (6.206)



Jaguaretama (5.353)



Cariús (5.309) As macrorregiões com maior número de registros em 2024 foram: Cariri (45.299), Centro-Sul (41.249) e Vale do Jaguaribe (37.492). Neste ano, com o início da quadra pré-chuvosa, mais de sete mil raios já foram contabilizados em todo o Estado, com destaques para o Cariri (3.034) e o Sertão de Sobral (1.533). A Enel orienta que a população adote algumas medidas dentro de casa durante uma tempestade. A primeira delas é evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets e ferro elétrico, por exemplo.

Uso de chuveiro ou torneira elétrica também devem ser evitados, assim como o conserto de instalações elétricas. Se possível, é recomendável permanecer dentro de casa até o fim da tempestade. Algumas medidas devem ser tomadas quando o indivíduo estiver fora de casa, são elas: Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados. O que é descarga elétrica? As descargas elétricas, também conhecidas como raios são formadas em nuvens de tempestades, como as Cumulonimbus, nuvem caracterizada por um grande desenvolvimento vertical -aproximadamente 10 km de altura-. Os raios ocorrem em sua maioria intranuvens (dentro da nuvem), sem atingir o solo.