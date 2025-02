Ceará registra mais de 63 mil raios em 2025; prédio na Beira Mar de Fortaleza foi atingido

Ceará registra mais de 63 mil raios em 2025 / Crédito: Julio Caesar/ O POVO

O Ceará já contabiliza mais de 63 mil descargas atmosféricas somente neste ano, segundo dados da Enel Distribuição Ceará. O levantamento, feito pelo Sistema de Monitoramento e Alerta, aponta que os municípios mais atingidos até agora são Santa Quitéria (3.161), Granja (3.071), Crato (2.114), Sobral (1.386) e Aurora (1.201). As macrorregiões que registraram maior incidência de raios foram o Cariri (14.537), o Sertão de Crateús (9.168) e o Sertão de Sobral (6.150). O volume registrado até agora reforça a tendência de alta na atividade elétrica no Estado, que no ano passado contabilizou 275.624 descargas atmosféricas. Em 2024, as cidades mais atingidas foram Granja (9.456), Santa Quitéria (9.167), Aurora (6.206), Jaguaretama (5.353) e Cariús (5.309).



A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um novo alerta para chuvas intensas no Estado entre a tarde desta quarta-feira, 19, e a manhã de quinta-feira, 20. Há risco médio de precipitações fortes no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Durante a madrugada e manhã de quinta-feira, o risco se estende à faixa litorânea, incluindo Fortaleza.

Regiões como Jaguaribana, Cariri e o Sul do Sertão Central e Inhamuns também devem registrar temporais. Além das chuvas, há possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. Raio atinge prédio na Beira Mar de Fortaleza; veja vídeo

prédio é atingido por descarga elétrica em Fortaleza Crédito: Reprodução/Carlos Fernandes @rolanaorla Na manhã desta quarta-feira, 19, um raio atingiu a ponta de um prédio em construção na avenida Beira Mar, em Fortaleza. O momento do trovão foi registrado em vídeo pelo fotógrafo Carlos Fernandes, que presenciou a cena enquanto fazia registros na região do Espigão do Náutico.

“Eu estava fotografando, e a chuva começou a ficar muito forte. Decidi buscar abrigo e entrei ao vivo nas redes sociais para mostrar a tempestade. Os raios estavam caindo no mar, e eu alertava as pessoas sobre o perigo. De repente, um clarão imenso e um estrondo gigante tomaram conta do local. O raio atingiu a ponta do prédio, que estava a uns 500 metros de onde eu estava”, relatou Carlos. O fotógrafo disse que foi um grande susto. Não há registro de pessoas feridas. Dicas de segurança durante tempestades A Enel reforça a importância de medidas preventivas para evitar acidentes durante chuvas com raios: