Telescópio Euclides descobre novos planetas sem estrelas

Segundo o astrônomo espanhol Eduardo Martín, principal autor do estudo, esta é só "a ponta do iceberg". Mas encontrá-los é como "procurar uma agulha em um palheiro", uma vez que não refletem a luz de uma estrela próxima, explicou.

- Não tão solitários -

Lançado ao espaço no ano passado, o Euclides também confirmou a existência de dezenas de outros planetas órfãos, que já haviam sido detectados anteriormente.

Pesquisas sugerem que para cada estrela haveria cerca de 20 planetas errantes, que não pertenceriam a nenhum sistema solar. Isto significa que haveria trilhões deles na Via Láctea, e um número incalculável em todo o universo.

O lançamento do telescópio espacial Roman, da Nasa, em 2027, poderia ajudar a especificar esta quantidade.

Estes mundos estranhos despertam em Gavin Coleman, astrônomo da Queen Mary University of London, um "sentimento de admiração e mistério". "Todos nós crescemos com a visão do Sol no céu, o que torna fascinante pensar em um planeta flutuando no espaço sem nenhuma estrela no horizonte", disse à AFP.

No entanto, alguns não estão tão sozinhos. Dos mais de 20 planetas órfãos confirmados, pelo menos quatro seriam planetas binários, que orbitam um ao lado do outro.

Segundo Martín, "alguns de nossos vizinhos mais próximos são, sem dúvidas, planetas órfãos".