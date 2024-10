Terra deverá ser atingida por tempestade solar neste fim semana

Explosão solar pode gerar auroras boreais e tempestades geomagnéticas neste fim de semana, com possíveis impactos em sistemas de energia e comunicações

Uma erupção solar de classe X é classificada como um dos tipos mais intensos de erupção que o Sol pode produzir, de acordo com a Nasa - agência pública espacial dos Estados Unidos.

Uma explosão solar deverá atingir certos locais do planeta Terra neste fim de semana. O episódio ocorrerá após uma erupção no Sol, que aconteceu na última terça-feira, 1º de outubro.

Neste episódio, os habitantes do Reino Unido tiveram a oportunidade de vislumbrar a aurora boreal, uma ocorrência rara na região.

A EMC foi direcionada para a Terra e deve atingir nosso planeta na sexta-feira, dia 4, provavelmente gerando uma forte tempestade geomagnética, que pode intensificar as exibições de auroras boreais ao redor do mundo.

Uma ejeção de massa coronal (EMC) — uma nuvem gigante de plasma solar impregnada com linhas de campo magnético — foi associada às explosões de terça-feira, relatou o Spaceweather.com.

Quando essas tempestades ocorrem, o campo magnético da Terra sofre um abalo, que pode afetar não apenas as auroras, mas também os sistemas de navegação, redes de energia e até mesmo as comunicações via satélite.

Quanto mais poderosa a tempestade, maior o número na escala de tempestades geomagnéticas, e mais dramáticos serão os efeitos.

Tempestade solar neste fim de semana: aumento repentino

A previsão dos cientistas era que o pico das atividades solares ocorresse em julho de 2025. No entanto, o aumento observado em 2024 levou os especialistas a reavaliarem suas previsões. Até outubro deste ano, foram registradas 41 erupções solares, superando o número total dos últimos nove anos.