Sapinho de chifre: espécie quase em extinção tem registros inéditos

O resultado desse trabalho, realizado por estudantes do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Federal do ABC (UFABC), está no artigo publicado na revista internacional “PeerJ” nesta quarta-feira, dia 23 de outubro.

Uma pesquisa realizada por pesquisadores brasileiros confirmou que a espécie Proceratophrys paviotii, um tipo de anfíbio com aba saliente acima de cada olho, ou "chifre", exclusivo da Mata Atlântica, é única e distinta de todas as demais do planeta. Contudo, já foi classificada como Quase Ameaçada (NT) de extinção .

Ao todo, 42 registros foram enviados por 10 cidadãos cientistas utilizando a ferramenta de “Localização” do aplicativo WhatsApp, possibilitando um mapeamento preciso da espécie. Com a localização desses indivíduos, os pesquisadores realizaram coletas inéditas de material genético e gravações do repertório vocal dessa ainda pouco conhecida espécie. Confira abaixo.

As gravações de coaxos e fotografias enviadas pelos cidadãos cientistas envolvidos no projeto “Cantoria de Quintal” foi o que permitiu o mapeamento das novas ocorrências do sapinho-de-chifre-paviotii. Ao contrário do que se pensava, a espécie não é tão rara assim, pode ser encontrada em locais comuns da região de Santa Teresa, no Espírito Santo.

“Iniciativas focadas na ampliação do conhecimento e monitoramento de anfíbios devem ser, cada vez mais, encorajadas. Nesse sentido, projetos de Ciência Cidadã têm contribuído em larga escala na geração de dados sobre anfíbios mundo afora”, destaca Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, professora da UFABC e uma das autoras do artigo.

“Com isso, acreditamos que, em avaliações futuras, o estado de conservação do sapinho-de-chifre-paviotii passe a ser classificado como Menos Preocupante (LC) e não mais Quase Ameaçado (NT)”, comenta Diego J. Santana, professor da UFMS e um dos autores do artigo.

No entanto, o estudo apontou que, ao contrário do que se pensava, ele não é tão raro assim, tendo sido reportado por cidadãos cientistas até mesmo em quintais e poças de chuva formadas em ruas calçadas.

Nesse sentido, a descrição e disponibilização do repertório vocal do sapinho-de-chifre-paviotii, bem como da sua identidade genética, certamente facilitam seu reconhecimento específico e, consequentemente, favorecem a realização de novos registros e implementação de estratégias de monitoramento”, explica Sarah Mângia, pesquisadora da UFMS e também uma das autoras do estudo.

“Cantoria de Quintal”: conheça o projeto pioneiro em fazer parceria com cidadãos cientistas

Em 2020, pesquisadores do INMA, unidade de pesquisa sediada no município de Santa Teresa, no Espírito Santo, criaram o projeto “Cantoria de Quintal”, que conta com a participação do público na realização de registros de ocorrências de espécies de anfíbios no estado.

No Brasil, o projeto “Cantoria de Quintal” é pioneiro ao lidar com gravações sonoras enviadas pelo público. “A partir da publicação desse estudo, esperamos inspirar e estimular o surgimento de iniciativas semelhantes, sobretudo em nosso país, o mais diverso em espécies de anfíbios do planeta!”, enfatiza João Victor, coordenador do projeto.

Utilizando o aplicativo telefônico WhatsApp, pessoas de diferentes idades, realidades e localidades interagem com especialistas enviando arquivos de sons ou imagens desses animais.