UFC: 15 pesquisadores são mencionados na lista de mais influentes da Universidade de Stanford

Quinze pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) foram mencionados na lista dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo, elaborada anualmente pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O ranking foi publicado no último dia 16 de setembro no repositório de dados da Elsevier, empresa global de análise de informações. São elaboras duas listas: uma englobando toda a carreira, e outra com dados apenas de 2023. Na primeira relação, são 15 pessoas ligadas à UFC; na segunda, são 18, nas quais 12 estão presentes nas duas listas.



Os destacados que aparecem na relação estão entre os 2% de pesquisadores cujos trabalhos foram os mais citados em todo o mundo ao longo da jornada acadêmica. O levantamento aponta um crescimento em relação ao ano anterior, quando 13 pesquisadores da UFC foram mencionados. O levantamento apresenta um ranking que analisa o impacto do material produzido ao longo da carreira do pesquisador, não a quantidade de artigos elaborados. Por isso, os dados são coletados pela Scopus, base de dados internacionais de análise de métrica científica da Editora Elsevier.

Os cientistas são classificados em 22 campos científicos e 174 subcampos, ponderando variáveis como a posição do pesquisador na lista de autores (primeiro autor, autor correspondente, líder do artigo, etc). Na categoria de impacto total da carreira, que tem cerca de 217 mil pesquisadores, o Brasil participa com 1.077 cientistas, dos quais 15 são da Universidade Federal do Ceará. Uma das mencionadas é a pesquisadora do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC, Cláudia Pessoa. Ela foi avaliada no campo das ciências biológicas.

“O reconhecimento é mérito da pesquisa que vem sendo realizada em ‘ambiente fértil’, favorecendo o desenvolvimento e a inovação, permitindo acesso a recursos, estudantes e servidores do mais elevado nível”, explica Cláudia. A cientista destaca que o reconhecimento decorre de uma trajetória de 24 anos de pesquisa, que contribuíram significamente para o estudo em oncologia experimental, visando identificar e validar novos fármacos com potencial anticâncer. De acordo com Cláudia, a categoria contempla os pesquisadores que desenvolveram pesquisa de fronteiras e inovadoras, sendo reconhecidos a nível global, sendo avaliados o reconhecimento pelas colaborações internacionais, impacto das publicações correspondentes ao número de citações, prêmio e impacto social.