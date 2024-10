Encontro de Vênus e Antares poderá ser visto dia 26; entenda fenômeno

Fenômeno raro de encontro entre Vênus e Antares acontece sábado, 26 Crédito: iStock / natural photography and illustration

O chamado "romance celestial" acontece entre Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar, e a estrela Antares, a mais brilhante do céu noturno. O encontro ocorre sábado, dia 26 de outubro de 2024. Segunda Lua é visível da Terra? É temporária? SAIBA tudo sobre minilua

De acordo com o astrônomo Marcos Calil, o encontro poderá ser observado a olho nu e registrado apenas com aparelhos celulares. Durante live transmitida na terça-feira, dia 22 de outubro, no YouTube pelo canal Urânia Planetário, o professor explicou como encontrar Vênus e Antares no céu.

Embora essa conjunção seja uma ilusão causada pela perspectiva da Terra, a proximidade visual entre os dois corpos celestes promete encantar observadores de todas as regiões do planeta. Com a luminosidade de Vênus contrastando com o brilho rubro de Antares, o céu noturno estará repleto de beleza e mistério. Encontro de Vênus e Antares: horário e como assistir ao fenômeno Segundo o astrônomo Marcos Calil, o evento poderá ser observado durante o anoitecer, após o pôr do sol, caso o céu esteja limpo. Conforme indicado pelo professor, o olhar do observador deve ir em direção ao horizonte oeste, onde o sol se pôs. O planeta Vênus estará logo acima e próximo dele estará a estrela mais brilhante do céu noturno, conhecida como estrela D'alva.

Após o tempo de duas horas e meia depois do pôr do sol, Vênus não ficará mais visível no céu e irá se pôr na mesma direção do sol. Como encontrar Vênus 20 minutos após o pôr do Sol, basta olhar para cima no horizonte oeste.

Tempo de observação 2 horas e 30 minutos Como tirar foto com celular (passo a passo) Abrir o aplicativo câmera;

Ajustar para o modo noturno;

Observar a cor de Vênus parecer prateada na câmera;

Baixar brilho da luminosidade;

Pressionar o botão e registrar foto.

Se for da preferência do observador, pode-se usar filtros que melhorem a qualidade da imagem. Romance celestial de Vênus e Antares: simbolismos mitológicos e astrológicos Planeta Vênus Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e é frequentemente visível a olho nu, conhecido como a “estrela da manhã” ou “estrela da tarde”, dependendo de sua posição. Na mitologia e astrologia antigas, Vênus está associada ao amor, beleza, fertilidade e harmonia, representando deusa do amor em várias culturas, como Afrodite na Grécia e Vênus em Roma.

Vênus simboliza, de modo geral, o desejo, a sensualidade, e os aspectos estéticos da vida, de acordo com o site Germanic Mythology. Estrela Antares Antares, a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião, é uma estrela supergigante vermelha. Ela é uma das estrelas mais notáveis do céu, e sua cor avermelhada é semelhante à de Marte, o que lhe rendeu o nome “Antares”, que significa “anti-Ares” ou “rival de Marte” em grego, uma referência ao deus da guerra. Na astrologia e mitologia, Antares simboliza transformação, poder, mistério e a luta entre vida e morte, sendo vista como uma estrela de natureza intensa e destrutiva, mas também de renascimento.