Segunda Lua é visível da Terra? É temporária? Veja tudo sobre minilua

Segunda Lua: com Terra sob domínio gravitacional, asteroide se torna nossa minilua temporária Crédito: iStock / dzika_mrowka

O asteroide 2024 PT5, conhecido como “segunda Lua”, está na órbita da Terra desde o dia 29 de setembro e vai até o dia 25 de novembro de 2024. Depois deste período, o asteroide retornará ao cinturão Arjuna. Romário Fernandes, professor de astronomia no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, explica de onde vem e outras curiosidades sobre o novo satélite. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outubro terá eclipse e cometa; VEJA calendário astronômico do mês

Segunda Lua: de onde vem o asteroide 2024 PT5? O objeto chamado 2024 PT-5 é um asteroide que orbita o Sol, como todos os outros. De forma geral, a origem dos asteroides é a mesma dos planetas: eles fazem parte do material que não foi incorporado na composição do Sol, explicou o astrônomo. “Quando o Sol se formou, eles faziam parte da nuvem primordial que formou o Sol, mas por processos da dinâmica de formação das estrelas, os materiais mais densos acabam se afastando do núcleo”. Devido a esse processo de centrifugação, os materiais mais densos se deslocam para longe do núcleo e, ao longo do tempo, acabam originando os planetas.

No entanto, nem todo o material ejetado do Sol se torna parte dos planetas. Uma fração desse material permanece orbitando o Sol indefinidamente, e é dessa matéria que se originam os asteroides. Esse é o caso do objeto em questão, o 2024 PT-5, que é considerado uma “minilua” da Terra. “Embora normalmente orbite o Sol, sua órbita se aproximou tanto da Terra que ele passou a orbitar o nosso planeta. Durante esse tempo, a gravidade da Terra se tornará dominante em relação à do Sol, fazendo com que ele orbite a Terra”, disse Romário, também jornalista. Segunda Lua: por que o asteroide 2024 PT5 está se aproximando da Terra? Conforme informa o astrônomo, o asteroide está se aproximando da Terra porque faz parte de um grupo conhecido como Near Earth Objects (NEOs), ou Objetos Próximos à Terra, que orbitam o Sol e, devido à dinâmica orbital do sistema solar, acabam se aproximando do nosso planeta.

“A gente tem muitos objetos que se aproximam da Terra, passam perto da Terra, mas passam direto, tem uma velocidade muito alta, então eles até se aproximam bem mais do que esse objeto e vai se aproximar da gente. Mas eles vêm muito rápido, então eles passam direto, passam e vão embora.” Além desses, há objetos que entram diretamente na atmosfera da Terra, conhecidos como meteoroides. A maioria desses meteoroides se fragmenta na atmosfera antes de atingir o solo, mas alguns conseguem sobreviver e se transformam em meteoritos, que caem na superfície terrestre. Segunda Lua: qual é o tamanho do asteroide 2024 PT5? Esse objeto tem 11 metros de diâmetro. Então, se ele chocasse com a Terra “ia causar um impacto não desprezível, mas também nada catastrófico”, esclarece Romário.

Claro que se fosse atingir uma cidade, o meio de uma cidade grande, sim, ia causar um impacto razoável Contudo, se ele caísse no oceano, em uma floresta ou no deserto, o impacto seria praticamente imperceptível, além do brilho causado pela sua entrada na atmosfera. Segunda Lua: o asteroide 2024 PT5 ficará visível a olho nu? A “segunda Lua” não será visível a olho nu, pois ficará a uma distância de quase o dobro da distância média entre a Terra e a Lua.

Ela irá orbitar a Terra a uma distância consideravelmente maior do que a da Lua, e com um diâmetro de apenas 11 metros, é menor que a Lua, que tem 3.474 km de diâmetro. Mesmo que estivesse a um décimo da distância da Lua, ele ainda não seria visível a olho nu. “Mesmo que ele tivesse a metade, se ele tivesse a um décimo da distância que a Lua está, ele ainda não seria visível, quanto mais estando a quase o dobro dessa distância, não vai ser visível de forma alguma, e até com telescópio é desafiador enxergá-lo, ele é realmente muito pequeno”, enfatiza o astrônomo. Segunda Lua: asteroide 2024 PT5 terá algum efeito sobre as marés? Sobre a influência sobre as marés, o astrônomo afirma que a “minilua” não terá nenhum efeito relevante sobre as marés.