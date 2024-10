Pesquisa indica ser possível usar bactérias para gerar alimento a partir de asteroides

Um estudo publicado na revista " The International Journal of Astrobiology" trabalha a hipótese de usar bactérias para decompor elementos presentes em asteroides para gerar matéria orgânica e a partir dela, alimentos.

A quantidade exata, destaca a publicação científica, depende de quão eficientemente será a decomposição dos compostos de carbono do asteroide feita pelas bactérias. Além disso, reforçam os pesquisadores na argumentação do artigo publicado.

Segundo o pesquisador, após uma análise nutricional, a biomassa produzida pelas bactérias a partir da decomposição dos hidrocarbonetos “acabou sendo um alimento quase perfeito”.

Alimentação no Espaço: Como se alimentam os astronautas?

A Estação Espacial Internacional (ISS) enfatiza que uma nutrição adequada é essencial para o bem-estar físico e mental, além de auxiliar na recuperação e no desempenho em atividades físicas.

Os astronautas precisam seguir planos alimentares rigorosos, ricos em proteínas, vitaminas e minerais, para minimizar os efeitos adversos da micro gravidade e assegurar sua saúde durante longas missões.

Nesse contexto, a nutrição feita por astronautas em missões espaciais foi se atualizando constantemente. Durante o primeiro voo tripulado ao espaço, ainda em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin provou que era possível comer no espaço utilizando embalagens de tubos de pastas de dente.

Na missão espacial, ele comeu cerca de 300 gramas de pasta de carne ao longo da jornada espacial que durou cerca de 1 hora e 48 minutos. Yuti chegou a atingir uma altura de cerca de 315 km acima do nível do mar e registrou uma velocidade de atingiu uma velocidade de aproximadamente 28 000 km/h.

Com o segundo projeto de exploração espacial realizado pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA), o projeto Gemini, executado entre 1965 e 1966, houve uma melhora considerável na questão alimentar dos astronautas.

O feito ocorreu com a implementação de métodos de reidratação de alimentos e um revestimento à base de gelatinas para evitar a liberação de migalhas no ato do consumo. Com as novas tecnologias, uma gama de alimentos foram incluídos no cardápio espacial como frango, vegetais, pudins entre outros.

Quase seis décadas depois, os astronautas não enfrentam mais tantos problemas com a alimentação como outrora. Frutas, vegetais e uma variedade de comidas desidratadas já fazem parte dos cardápios atuais desses profissionais.

No entanto, de acordo com uma pesquisa publicada no The International Journal of Astrobiology, o futuro da fonte de alimentação dos astronautas em longas missões espaciais pode, literalmente, não estar na Terra, e sim, passar a ser retiradas dos asteroides e rochas espaciais.

Os primeiros testes da teoria são considerados revolucionários, mas ainda depende de avanços tecnológicos significativos em uma gama de áreas do conhecimento.

