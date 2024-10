Chuva de meteoros Oriônidas tem pico este mês; veja quando observar

Durante o mês de outubro e início do mês de novembro acontece uma das últimas chuvas de meteoros do ano. Chamada de Oriônidas por sua relação com a constelação de Órion, seu pico produz cerca de 20 meteoros por hora.

As Orionídeas estão localizadas na constelação de Órion. As estrelas de Órion são visíveis quase sempre no céu, principalmente as três que formam o Cinturão de Órion, popularmente conhecido como “Três Marias” no Brasil.

Para encontrá-las, é possível usar aplicativos de mapeamento do céu, como o Night Sky. No entanto, os meteoros devem aparecer em todo o céu durante o pico, cruzando uma velocidade de 66 quilômetros por segundo e deixando um rastro de luz brilhante.

Com sorte, é possível que alguns deles se tornem bolas de fogo e pareçam mais brilhantes do que qualquer uma das estrelas e planetas visíveis.