Lua cheia em setembro de 2024: descubra quando será a fase no mês

Lua cheia em setembro de 2024: quando será



A fase da Lua cheia de setembro será na segunda quinzena do mês, com a primeira no dia 17 de setembro às 23h34min. E vai até o dia 23 de setembro, antes da Lua minguante.



Lua cheia de setembro terá Superlua e Eclipse

No primeiro dia da fase da Lua cheia também acontecerá um eclipse, que poderá ser visto das Américas. Segundo o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), menos de 5% da superfície lunar estará encoberta.

Lua cheia em setembro de 2024: veja o calendário do mês