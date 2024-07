Morte de aves mudou polinização de flores do Caribe após furacão, diz estudo

Heliconia bihai é uma planta que passou a ser polinizada por outras espécies após o furacão Crédito: Reprodução/Freepik/Erick-Bolanos-CR

O furacão Maria em 2017 causou estragos em Porto Rico e prejudicou a biodiversidade das regiões vizinhas. Na ilha de Dominica, onde ele começou, houve uma mudança no ciclo de reprodução das plantas, como mostra artigo publicado nesta sexta, 12, na revista científica New Phytologist. Os pesquisadores observaram perdas significativas na população do beija-flor caribe-de-garganta-púrpura (Eulampis jugularis), um importante polinizador da ilha. Cerca de 75% das aves não sobreviveram. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quatro outras espécies de aves passaram a polinizar a ilha As fêmeas da espécie do beija-flor eram as únicas a polinizar dois tipos de helicônias, flores comuns na região que refletem o tamanho e a curvatura do bico das aves. No entanto, em 2017, outras espécies também participaram do fenômeno, o que era incomum.

Cientistas do Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima (CbioClima) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em parceria com universidades estrangeiras, acompanharam o processo de polinização das flores naquela região há cerca de 20 anos antes do furacão. Eles concluíram que após o fenômeno de categoria cinco, outras quatro espécies de pássaros foram observadas visitando as flores estudadas. Uma delas, a cambacica (Coereba flaveola) aumentou sua população e o peso corporal após o furacão Maria, sugerindo uma maior disponibilidade de recursos. Isso ocorreu porque, possivelmente, as helicônias não foram visitadas como antes pelos beija-flores caribe-de-garganta-púrpura.

Pesquisadores temiam a extinção das helicônias Segundo o ecólogo Fernando Gonçalves, da Universidade de Zurich, na Suíça, um dos autores brasileiros do trabalho, a relação entre o beija-flor caribe-de-garganta-púrpura e as helicônias era extremamente restrita. Por conta disso, os pesquisadores temiam que a planta pudesse ser extinta. No entanto, após a descoberta, eles descobriram que o processo de extinção era mais complexo do que imaginavam. A morte de três quartos dos beija-flores polinizadores acabou abrindo espaço para que outras espécies realizassem o mesmo trabalho. “Outros indivíduos podem dominar a polinização e ocupar o papel de espécies que diminuíram”, avalia. Sob o Sol escaldante: crise climática acentua desigualdades sociais; confira Polinização pode minimizar impactos de futuros furacões Na região do Caribe, o ecossistema é importante para movimentar o turismo. As ilhas recebem pessoas do mundo todo o ano inteiro para ver os pássaros e apreciar a natureza. Assim, um furacão como o Maria também acabou afetando o local economicamente.