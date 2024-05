O que afinal é biodiversidade e por que ela é tão importante

Por Jeannette Cwienk

Biodiversidade define a diversidade biológica e genética de todos os seres vivos e ecossistemas do nosso planeta. Os seres vivos incluem mamíferos e plantas, bem como fungos e microrganismos no solo.

Os ecossistemas são tão diferenciados quanto a Antártica, a floresta tropical, o Saara, os manguezais, a selva de faias vermelhas da Europa Central ou as várias regiões marítimas e costeiras do mundo. Esses habitats abastecem o ser humano com um sem-número de coisas essenciais para viver, como água, comida, ar puro ou medicamentos.