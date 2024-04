Fóssil revela que tartaruga gigante pode ter convivido com humanos na Amazônia

Para o veículo da universidade, Max Langer, professor da USP em Ribeirão Preto que orientou a pesquisa, acrescenta que “a comunidade científica não entrou em um consenso”. “Mas é uma hipótese bem aceita de que se não houvesse a pressão de caça humana sobre essas espécies gigantes, elas ainda existiriam.”

O tamanho do animal foi estimado com base em sua mandíbula, que, por si só, mede quase 30 centímetros. A nova espécie foi chamada de “Maturin”, em homenagem a um dos livros de Stephen King. Em “A Coisa”, o animal é um dos 12 Guardiões dos Feixes.

Uma espécie semelhante, a tartaruga-de-cabeça-grande-do-amazonas, tem uma carapaça que mede até 60 centímetros. Já a nova espécie descoberta teria entre 1,80 metro a 2,10 metros, segundo as estimativas feitas pelos pesquisadores.

Introducing a #newspecies of giant #turtle from the late Pleistocene, described by researchers led by @GSFerreiraBio of @Senckenberg & @uni_tue.

Peltocephalus maturin comes from the Brazilian Amazon & is one of the world's largest freshwater turtles.https://t.co/kL48hEQxIh pic.twitter.com/csBpzvizDW