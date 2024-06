Núcleo da Terra está desacelerando e pode afetar duração dos dias

Uma pesquisa observou que a rotação do núcleo da Terra começou a ficar mais devagar em 2010 e pode afetar a duração dos dias. Entenda como

Um novo estudo confirmou que a rotação do núcleo interno da Terra desacelerou nos últimos anos e abriu questões sobre como os habitantes do planeta podem ser afetados. A pesquisa foi publicada nesta quarta-feira, 12, na revista científica Nature.

Liderados por uma equipe da Universidade do Sul da Califórnia (USC), os pesquisadores apontam que a mudança na rotação do núcleo poderia alterar a duração dos dias – embora apenas por algumas frações de segundo.

Desaceleração do núcleo da Terra

A rotação do núcleo interno da Terra tem sido tema de debate, pois algumas pesquisas sugeriam que ela é mais rápida do que a superfície do planeta.