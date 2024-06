Fases da Lua em junho de 2024: veja calendário lunar do mês

O mês de junho reserva quatro transições lunares. Confira o calendário das fases da lua do sexto mês de 2024

Em 2024, o mês de junho contará com quatro transições lunares, sendo a primeira iniciando no dia 6 e a última fechando o mês no dia 28.

Os eventos astronômicos deste mês se restringem somente às mudanças nas fases lunares, já que depois de maio, que contará com dois eventos, as modificações percebidas no céu só ocorrerão novamente em julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fases da Lua em 2024: CONFIRA calendário completo do ano