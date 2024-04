Eclipse solar: como assistir ao fenômeno nesta segunda, 8 de abril

Segundo a agência espacial norte-americana Nasa, a visibilidade do fenômeno começará na costa do Pacífico do México, passando pelos Estados Unidos e Canadá.

Conforme o site especializado em horários, fusos horários e astronomia Time and Date, o eclipse solar total deste ano começará às 12h42min, atingirá o máximo às 15h17min e terminará às 17h52min , no horário de Brasília.

Eclipse solar: o que pode e não pode fazer no fenômeno; VEJA cuidados

Eclipse solar: onde assistir ao fenômeno



A Nasa transmitirá o eclipse solar total por meio de suas redes sociais, incluindo uma live no YouTube a partir das 14 horas (horário de Brasília), em inglês.

Enquanto o público espera a chegada do fenômeno, a agência também compartilhará conversas com especialistas e vistas telescópicas do eclipse de vários locais ao longo do caminho. Perguntas poderão ser enviadas no chat usando a hashtag #askNASA.

Próximos eventos astronômicos

Os próximos eclipses solares parciais visíveis no Brasil acontecerão em 6 de fevereiro de 2027, 26 de janeiro de 2028 e 20 de março de 2034.

Porém, um eclipse solar total será visto pelos brasileiros em 12 de agosto de 2045, com ápice previsto para ocorrer às 16h19, com o disco solar coberto em sua totalidade por 2 minutos e 44 segundos. Depois desse, o próximo eclipse total visível no Brasil ocorrerá em 2125.