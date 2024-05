Câmara de Energia Escura captura imagem da "Mão de Deus" a 1,3 mil anos-luz da Terra

A imagem intrigante de uma grande mão no espaço se encaminhando para “agarrar” uma galáxia que repercutiu nas redes sociais no começo desta semana trata-se de um fenômeno astronômico raro, segundo cientistas. A captura foi feita a partir da Câmera de Energia Escura, equipamento acoplado ao telescópio Víctor M. Blanco no Observatório Inter-Americano Cerro Tololo, no Chile.

O fenômeno tem como nome científico CG4 e foi apelidado de “Mão de Deus” por cientistas. A ocorrência trata-se de um glóbulo cometa que está a uma distância de 1.300 anos-luz da Terra, na constelação de Puppis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A imagem foi publicada na segunda-feira, 6, pelo centro de pesquisas do Observatório Inter-Americano Cerro Tololo (NOIRLab), no Chile.