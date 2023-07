Superlua dos Cervos: saiba significado e horário do fenômeno que ocorre hoje

Nesta segunda-feira, 03, ocorre a primeira das quatro superluas de 2023. A exibição lunar de julho será a mais brilhante do ano e recebe o nome de Superlua dos Cervos. O fenômeno ocorre quando o satélite natural da Terra, além de se encontrar na fase cheia, também atinge o perigeu, o seu ponto de rotação mais próximo do planeta.

A superlua é observada no céu quando a lua aparece um pouco maior e mais brilhante do que o comum. Não é preciso qualquer instrumento para ser notada; no entanto, com um binóculo ou telescópio, mais detalhes poderão ser apreciados por quem é fã de astronomia.

Confira abaixo as informações que O POVO reuniu sobre o evento astronômico:



O que é o fenômeno da superlua?



Diante do formato elíptico da fase lunar, a lua passa por dois pontos extremos em sua órbita: perigeu e apogeu. Apogeu se refere ao ponto de máxima distância da lua em relação à Terra, enquanto perigeu, ao contrário, denomina o ponto de máxima aproximação.

É justamente quando a lua está na fase cheia e se encontra no perigeu que o fenômeno da superlua ocorre.

Durante o perigeu, a Lua está a aproximadamente 362 mil km da Terra, enquanto no apogeu a distância é de 405 mil km. As distâncias máxima e mínima entre a Terra e a Lua não são exatas, pois mudam devido à influência gravitacional do Sol e de outros planetas.

As diferenças entre uma superlua e uma lua cheia, portanto, estão na distância do astro em relação à Terra, além da sua iluminação: uma lua perigenea pode ser até 30% mais brilhante.



O que é a Superlua dos Cervos?



Chamado de “Superlua dos Cervos”, o fenômeno pegou emprestado o nome de algumas tradições dos povos nativos norte-americanos e coincide com o nascimento dos novos chifres dos cervos machos, que passam a emergir nas testas dos animais no início do verão do Hemisfério Norte. Os dados são da National Geographic Brasil.

De acordo com a Nasa, o evento também é conhecido como "Lua do Trovão" devido às frequentes tempestades típicas também no início do verão do Hemisfério Norte. Outros nomes também são conhecidos quando se fala em "Superlua dos Cervos", como "Lua Cheia do Guru", "Lua do Salmão" e "Lua do Feno". Todos são referentes a tradições nativas de diferentes regiões.



Horário de observação da Superlua dos Cervos



O periódico norte-americano sobre meteorologia, Farmers' Almanac, informa que o horário em que o corpo celeste atingiu a iluminação máxima foi às 8h39 da manhã (horário de Brasília).

No Brasil, ela aparecerá no céu a partir das 17h42 e permanece visível até às 8h de terça-feira, 4, conforme o guia de observações astronômicas In-The-Sky.org.



O que fazer na Superlua dos Cervos?



Com origem nos povos nativos norte-americanos Aloquins, o fenômeno da chamada “Superlua dos Cervos” evoca o saber selvagem simbolizado na figura desses animais. Do ponto de vista astrológico, a Lua está posicionada no signo de Capricórnio, décimo signo do zodíaco, conhecido pela coerência, disciplina, seriedade e responsabilidade.

Diante da confluência da "Lua dos Cervos" passando pelo signo de Capricórnio, nota-se a necessidade de colocar as coisas em equilíbrio, assumir as responsabilidades e vencer as metas visto que Capricórnio é terreno e esbanja assentamento.