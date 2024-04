Eclipse solar total será em abril; veja quando e onde será visto

Três países conseguirão observar o eclipse solar total que ocorrerá na próxima segunda-feira, 8 de abril, mas o Brasil não aparece no trio. Na lista de observadores, estão o Canadá, México e Estados Unidos, todos na América do Norte.

O eclipse solar total acontece nesta segunda-feira, 8 de abril, por volta das 15h07min (horário de Brasília) . De acordo com a Nasa, a visibilidade do fenômeno começará na costa do Pacífico do México.

Saiba como assistir ao fenômeno no Brasil, mesmo sem a visibilidade do eclipse solar total no País.

O caminho do eclipse segue do território mexicano e chega aos Estados Unidos pelo Texas, se estendendo ainda por outros estados, como Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine.

No Canadá, o eclipse entrará no sul de Ontário, e continuará por Quebec, New Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo e Nova Escócia.

Eclipse solar total: como assistir ao vivo?

A agência espacial norte-americana Nasa transmitirá o eclipse solar total por meio de suas redes sociais, incluindo live no YouTube a partir das 14h00min (horário de Brasília), em inglês.

Enquanto o público espera a chegada do fenômeno, a agência também compartilhará conversas com especialistas e vistas telescópicas do eclipse de vários locais ao longo do caminho.