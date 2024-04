Eclipse e meteoros em abril de 2024: veja calendário astronômico

O eclipse solar total, quando a Lua bloqueia completamente a face do Sol, é um dos fenômenos astronômicos mais esperados para 2024, visível por toda a América do Norte.

O ano de 2024 oferece mais uma chance de observar os corpos celestes ou aguardá-los em seu calendário. No mês de abril, será possível enxergar alguns fenômenos astronômicos. Confira quais são eles.

Para visualizá-lo, é preciso utilizar proteção ocular especializada, mas não será possível notá-lo em território cearense.

Data

8 de abril

Fenômenos astronômicos em abril: líridas

As Líridas acontecem anualmente em abril e atingem o seu pico no final do mês. Além disso, são consideradas pela Nasa como a mais antiga chuva de meteoros conhecida, observada por 2.700 anos.