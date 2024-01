Nova espécie de escorpião: artigo divulga descoberta de fóssil da região do Araripe

A descoberta de uma nova espécie de escorpião-vinagre do período Cretáceo foi divulgada nessa quarta-feira, 3, em artigo científico no Peer J Publishing. O fóssil de Mesoprocrus rayoli pertence à região do Araripe, no Ceará.

O escorpião-vinagre é um parente próximo dos escorpiões verdadeiros, mas se diferenciam deles por terem pinças enormes e, ao conttrário de um ferrão na cauda, possuem uma glândula que libera um ácido que se assemelha ao vinagre.

A pesquisa divulgada detalhou que o holótipo estudado foi achado junto às espécimes recuperadas na operação "Santana Raptor" da Polícia Federal, em 2019. Assim, o fóssil é proveniente da formação Crato assim como o Ubirajara jubatus.