Nova espécie de orquídea semelhante a vidro é descoberta no Japão

Uma nova espécie de orquídea com uma flor delicada semelhante ao vidro foi descoberta por cientistas japoneses, que encontraram a planta rosa e branca escondida.

Apesar de sua presença e dos parques e jardins do Japão, os pesquisadores da Universidade de Kobe levaram uma década para confirmar que a planta, apelidada de "spiranthes hachijoensis", era uma espécie até então desconhecida.

"Foi uma surpresa descobrir uma nova espécie de spiranthes, tão comum que é vista em parques, jardins e vasos", disse à AFP o pesquisador principal Kenji Suetsugu nesta quinta-feira.

Algumas das amostras "vieram de vasos de plantas e jardins", algumas de uma faculdade na região central de Gifu, disse o professor de fitologia.

"Devido a sua aparência curiosa e às suas delicadas flores semelhantes a cristais, esta flor é muito apreciada pelas pessoas", disse a universidade em um comunicado.

A planta de flores em espiral foi citada na mais antiga antologia de poemas do Japão, "Manyoshu", do século VIII.

A descoberta do novo tipo de spiranthes foi anunciada na semana passada no Journal of Plant Research. Recebeu o nome de "hachijoensis" porque muitas das amostras foram encontradas na Ilha Hachijojima de Tóquio.

