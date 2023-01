ExxonMobil previu com precisão aquecimento global, diz estudo

A petrolífera ExxonMobil, uma das maiores do ramo, sabia há mais de 40 anos sobre os impactos ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis. A descoberta foi feita por cientistas que analisaram documentos internos da empresa e publicada nesta sexta-feira, 13, no periódico científico Science.

Segundo os pesquisadores, desde 1977 cientistas a serviço da empresa elaboraram modelos que previam, com precisão, as alterações climáticas. Os resultados das análises, quando considerado o aumento mundial no uso de derivado de petróleo, chegaram a números similares aos vistos atualmente.

A investigação descobriu que, entre 1977 e 2003, entre 63% e 83% das pesquisas financiadas pela ExxonMobil encontraram resultados extremamente próximos ao problema atual das mudanças climáticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre as previsões, estão o aumento da temperatura média da Terra em 0,2°C por década e que o aquecimento global só seria detectado com precisão por volta do ano 2000.

NEW: In @ScienceMagazine today, our latest peer-reviewed research shows Exxon scientists predicted global warming with shocking skill & accuracy between 1977 & 2003, contradicting the company's decades of climate denial. THREAD.



No pay wall for 2 weeks: https://t.co/JDtT9nkbzC pic.twitter.com/fgIPKrl39V — Geoffrey Supran (@GeoffreySupran) January 12, 2023

Ainda assim, no entanto, a ExxonMobil decidiu não divulgar as descobertas. Para além disso, a empresa continuou financiando grupos que negavam as mudanças climáticas.

Segundo Geoffrey Supran, um dos cientistas responsáveis pelo artigo, as descobertas "confirmam cumplicidade" da ExxonMobil com o negacionismo científico. Para ele, há "evidência estatisticamente rigorosa" de que a empresa sabia sobre os riscos ambientais da queima de combustíveis fósseis, mas preferiu desacreditar ambientalistas e cientistas que alertavam sobre mudanças climáticas.

A ExxonMobil negou as acusações. Em nota enviada à Folha de S. Paulo, disse que "esta questão surgiu diversas vezes nos últimos anos", mas já foi avaliada na Justiça.

"Em 2019, o juiz Barry Ostrager, da Suprema Corte do Estado de Nova York, ouviu todos os fatos em um caso relacionado e escreveu: 'O que a evidência em julgamento revelou é que os executivos e funcionários da ExxonMobil estiveram comprometidos de maneira uniforme em desempenhar rigorosamente seus deveres da maneira mais abrangente e meticulosa possível. Os depoimentos destas testemunhas demonstraram que a ExxonMobil tem uma cultura de análise, planejamento, contabilidade e reportes disciplinados.'", citou a companhia.

Sobre o assunto Planeta que pode ser habitado, do tamanho da Terra, é encontrado pela Nasa

Rússia enviará em fevereiro nave à ISS para trazer tripulação à Terra

Cometa aparece após 50 mil anos; veja onde observá-lo no Ceará

Supertelescópio James Webb detecta galáxias semelhantes à Via Láctea

Metade das geleiras do mundo estão condenadas a desaparecer

Primeira sonda lunar sul-coreana transmite imagens da Terra e da Lua

EUA devolve ao Egito sarcófago roubado

Vulcão Cotopaxi libera gases e cinzas no Equador

Tags