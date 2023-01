Supertelescópio James Webb detecta galáxias semelhantes à Via Láctea

Pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, identificaram pela primeira vez duas galáxias antigas com barras estelares, estruturas alongadas de estrelas que se estendem desde o centro até o disco externo. As barras estelares são as principais impulsionadoras da evolução estelar.

Chamada Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS), a pesquisa foi liderada por Steven Finkelstein, outro professor da Universidade do Texas.

A identificação das estruturas foi feita a partir de imagens coletadas pelo telescópio espacial internacional James Webb e revelam que existem galáxias parecidas com Via Láctea.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A descoberta é considerada importante e rara para a ciência, uma vez que as duas galáxias identificadas existiram por volta de 11 bilhões de anos atrás, em uma época que o universo tinha apenas 25% de seu tamanho atual.

De acordo com Shardha Jogee, professor da universidade, as barras desempenham um papel importante na evolução da galáxia ao canalizar o gás para as regiões centrais, impulsionando a formação de estrelas.

A galáxia à direita é a EGS-23205, registrada pelo telescópio James Webb, em 2022, com mais definição. Na imagem à esquerda, capturada pelo Hubble, a galáxia EGS-23205, menos nítida.

A diferença entre a qualidade das imagens é atribuída pelo melhor equipamento de Webb que possui mais capacidade de captar luz, consegue ver mais longe e com melhor resolução e pela captação de ondas infravermelhas.

Outra galáxia descoberta, a EGS-24268, data de aproximadamente 11 bilhões de anos atrás. Essas duas são as mais antigas galáxias das quais se tem registro.

As barras presentes na EGS-23205 e na EGS-24268 desempenham um papel importante na evolução dessas galáxias ao mostrar a canalização do gás para as regiões centrais, o que impulsiona a formação de estrelas. O trânsito do gás das pontas das estrelas para o meio é o que resolve o problema da cadeia de suprimentos das galáxias.



Tags